Vaccini agli over 80, si parte dal Lazio (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – Con qualche giorno di slittamento sulla tabella di marcia iniziale, in scia a tagli e ritardi nella consegna delle dosi, entra nel vivo nel nostro Paese la seconda fase del piano vaccinale, quella che prevede la somministrazione del vaccino agli ultra 80enni. “Eccezione” Trentino a parte ( dove si è già partiti da qualche giorno), nel Lazio prenotazioni al via da oggi e somministrazioni a partire dall’ 8 febbraio. Poi toccherà a Veneto e Liguria. La Lombardia dovrà attendere gli ultimi giorni di marzo. Attive le prenotazioni in Campania dove si dovrebbe partire tra il 10 e il 15 febbraio. Qualche giorno prima, l’8, dovrebbe essere la volta dell‘Umbria. Ancora nessuna data ufficiale per Toscana, Marche ed Emilia Romagna dove, però, la data probabile è inizio marzo. Aperte le prenotazioni in Abruzzo, ma ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – Con qualche giorno di slittamento sulla tabella di marcia iniziale, in scia a te ritardi nella consegna delle dosi, entra nel vivo nel nostro Paese la seconda fase del piano vaccinale, quella che prevede la somministrazione del vaccinoultra 80enni. “Eccezione” Trentino a( dove si è già partiti da qualche giorno), nelprenotazioni al via da oggi e somministrazioni a partire dall’ 8 febbraio. Poi toccherà a Veneto e Liguria. La Lombardia dovrà attendere gli ultimi giorni di marzo. Attive le prenotazioni in Campania dove si dovrebbe partire tra il 10 e il 15 febbraio. Qualche giorno prima, l’8, dovrebbe essere la volta dell‘Umbria. Ancora nessuna data ufficiale per Toscana, Marche ed Emilia Romagna dove, però, la data probabile è inizio marzo. Aperte le prenotazioni in Abruzzo, ma ...

