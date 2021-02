Uomini e donne news, Davide Donadei sceglie e divide: le reazioni del pubblico (Di lunedì 1 febbraio 2021) Accuse molto forti dai fans di Uomini e donne a Davide Donadei per la scelta fatta tra le sue due corteggiatrici, Beatrice Buonocore eChiara Rabbi, ricaduta proprio su quest’ultima. Il tronista si è sentito combattuto tra le due ragazze fino a poche ore prima della fine del suo trono, per poi riuscire ad un certo punto a fare chiarezza in se stesso sui suoi sentimenti. Il tronista dagli occhi di ghiaccio, nonostante le aspettative del pubblico che in larga parte faceva il tifo per Beatrice, alla fine ha scelto Chiara, deludendo così molti telespettatori. In merito alla nuova scelta anticipata, il popolo del web intanto appare diviso a metà e non mancano critiche per l’ex tronista di Uomini e donne. Uomini e donne news, ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 1 febbraio 2021) Accuse molto forti dai fans diper la scelta fatta tra le sue due corteggiatrici, Beatrice Buonocore eChiara Rabbi, ricaduta proprio su quest’ultima. Il tronista si è sentito combattuto tra le due ragazze fino a poche ore prima della fine del suo trono, per poi riuscire ad un certo punto a fare chiarezza in se stesso sui suoi sentimenti. Il tronista dagli occhi di ghiaccio, nonostante le aspettative delche in larga parte faceva il tifo per Beatrice, alla fine ha scelto Chiara, deludendo così molti telespettatori. In merito alla nuova scelta anticipata, il popolo del web intanto appare diviso a metà e non mancano critiche per l’ex tronista di, ...

