Un grosso pitone è stato trovato per la strada a Milano (Di lunedì 1 febbraio 2021) AGI. - Un grosso pitone è stato recuperato per strada in via La Spezia a Milano, nella zona sud della città, dai soccorritori di Enpa. Il serpente è stato visto in pieno giorno da una passante che, non avendo il coraggio di avvicinarsi per capire se fosse vivo o morto, ha telefonato al pronto intervento dell'associazione animalista per segnalarne l'avvistamento. Una volta ricevuta la foto del rettile i soccorritori sono subito andati a prenderlo dato che con le temperature invernali un serpente tropicale non può resistere a lungo. La donna aveva già contattato anche la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco, che però non avrebbero potuto garantire un intervento perchè quel giorno era in corso uno sciopero generale. Il pitone è stato subito raccolto e ... Leggi su agi (Di lunedì 1 febbraio 2021) AGI. - Unrecuperato perin via La Spezia a, nella zona sud della città, dai soccorritori di Enpa. Il serpente èvisto in pieno giorno da una passante che, non avendo il coraggio di avvicinarsi per capire se fosse vivo o morto, ha telefonato al pronto intervento dell'associazione animalista per segnalarne l'avvistamento. Una volta ricevuta la foto del rettile i soccorritori sono subito andati a prenderlo dato che con le temperature invernali un serpente tropicale non può resistere a lungo. La donna aveva già contattato anche la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco, che però non avrebbero potuto garantire un intervento perchè quel giorno era in corso uno sciopero generale. Ilsubito raccolto e ...

SkyTG24 : Milano, ritrovato un grosso pitone per strada - sulsitodisimone : Un grosso pitone è stato trovato per la strada a Milano - ninoBertolino : RT @Agenzia_Italia: Un grosso pitone è stato trovato per la strada a Milano - Agenzia_Italia : Un grosso pitone è stato trovato per la strada a Milano - Notiziedi_it : Un grosso pitone recuperato in strada a Milano -

Ultime Notizie dalla rete : grosso pitone Un grosso pitone è stato trovato per la strada a Milano

Un grosso pitone è stato trovato per la strada a Milano

Milano, ritrovato per strada un grosso pitone

Milano, 1 febbraio 2021 - Momenti di paura in via La Spezia a Milano, nella zona sud della città, dove un grosso pitone si aggirava tranquillamente tra le auto e i passanti. Ad avvistarlo è stata proprio una passante che, non avendo il coraggio di avvicinarsi per capire se fosse vivo o morto, ha ...

Un grosso pitone è stato trovato per la strada a Milano AGI - Agenzia Giornalistica Italia Un grosso pitone è stato trovato per la strada a Milano

Il serpente è stato salvato dagli operatori dell'Enpa con bagni d'acqua tiepida: non avrebbe potuto resistere a lungo alle rigide temperature invernali. Si cerca di capire come sia finito all'aperto ...

Un grosso pitone recuperato in strada a Milano

Il rettile non sarebbe sopravvissuto al freddo. E' stato avvistato da una passante e soccorso dal pronto intervento dell'Enpa: grazie a lavaggi in ...

Unè stato trovato per la strada a MilanoMilano, 1 febbraio 2021 - Momenti di paura in via La Spezia a Milano, nella zona sud della città, dove unsi aggirava tranquillamente tra le auto e i passanti. Ad avvistarlo è stata proprio una passante che, non avendo il coraggio di avvicinarsi per capire se fosse vivo o morto, ha ...Il serpente è stato salvato dagli operatori dell'Enpa con bagni d'acqua tiepida: non avrebbe potuto resistere a lungo alle rigide temperature invernali. Si cerca di capire come sia finito all'aperto ...Il rettile non sarebbe sopravvissuto al freddo. E' stato avvistato da una passante e soccorso dal pronto intervento dell'Enpa: grazie a lavaggi in ...