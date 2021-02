UFFICIALE – Reynolds è un nuovo giocatore della Roma | contratto depositato

TMit_news : Roma sempre più a stelle e strisce: ufficiale Bryan Reynolds - AconeGiovanni : RT @GoalItalia: UFFICIALE - Bryan Reynolds è un nuovo giocatore della Roma ???? - alessita_1994 : RT @NMercato24: UFFICIALE: Reynolds è un nuovo giocatore della Roma. #Calciomercato #1febbraio - NMercato24 : UFFICIALE: Reynolds è un nuovo giocatore della Roma. #Calciomercato #1febbraio - miki_gio : RT @GoalItalia: UFFICIALE - Bryan Reynolds è un nuovo giocatore della Roma ???? -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Reynolds

Il Messaggero

Bryanè un nuovo giocatore della Roma: il contratto del giocatore statunitense è stato depositato in LegaCommenta per primo La Roma ha depositato in Lega il contratto di Bryan. Il terzino destro (classe 2001) arriva a titolo temporaneo dall'Fc Dallas. Il club giallorosso lo ha soffiato alla Juventus, che non poteva tesserarlo subito perché non ha più posti liberi ...La Roma si è dunque assicurata le prestazioni di Bryan Reynolds battendo la concorrenza della Juventus. L'americano sarà subito a disposizione di Fonseca e inizialmente partirà come riserva, dovendo ...Bryan Reynolds è un nuovo giocatore della Roma: il contratto del giocatore statunitense è stato depositato in Lega ...