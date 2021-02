Seduta all’insegna del toro a New York

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – La borsa di Wall Street taglia il traguardo di metàconfermando l’intonazione positiva dell’avvio. Sul fronte macroeconomico, Markit ha reso noto che è salito, nel mese di gennaio, l’Indice IHS PMI Manifatturiero indicando un solido incremento delle condizioni operative. Secondo il Census Bureau, invece, la spesa per le costruzioni è cresciuta oltre le attese degli economisti. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones, mostra una plusvalenza dello 0,76%; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa l’S&P-500, che arriva a 3.772 punti. Balza in alto il Nasdaq 100 (+2,5%); come pure, su di giri l’S&P 100 (+1,69%). Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti informatica (+2,59%), beni di consumo secondari (+2,19%) e telecomunicazioni (+2,15%). Al top tra i giganti di Wall Street, Microsoft (+4,07%), Visa (+2,31%), Intel ...