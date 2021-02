Se Salvini non è ospite in trasmissione, allora telefona a Giletti (Di lunedì 1 febbraio 2021) Stavolta, Matteo Salvini ha deciso direttamente di telefonare in trasmissione. Non era ospite in studio, né in collegamento e allora ha pensato di utilizzare un metodo che andava molto di moda quando Silvio Berlusconi era protagonista indiscusso della politica e della comunicazione politica italiana. La trasmissione scelta per la sua chiamata serale è Non è l’Arena, condotta da Massimo Giletti su La7. Il senatore della Lega Salvini telefona a Giletti durante lo spazio del programma dedicato alla magistratura, con Luca Palamara ospite in studio. LEGGI ANCHE > Palamara dice che non aveva intenzione di offendere Salvini Salvini telefona a ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Stavolta, Matteoha deciso direttamente dire in. Non erain studio, né in collegamento eha pensato di utilizzare un metodo che andava molto di moda quando Silvio Berlusconi era protagonista indiscusso della politica e della comunicazione politica italiana. Lascelta per la sua chiamata serale è Non è l’Arena, condotta da Massimosu La7. Il senatore della Legadurante lo spazio del programma dedicato alla magistratura, con Luca Palamarain studio. LEGGI ANCHE > Palamara dice che non aveva intenzione di offenderea ...

