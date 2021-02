Sassuolo | Carnevali | «Situazione ingarbugliata per Scamacca»

(Di lunedì 1 febbraio 2021), dirigente del, ha parlato della questionee di come i neroverdi vogliano puntare sull’attaccanteha parlato della questioneai microfoni di Sky Sport, anche in vista delle offerte di Juventus e di Parma. Le parole del dirigente delsull’attaccante italiano.– «è un giocatore richiesto: c’è la possibilità di riportarlo qui alperché crediamo molto in lui. Fino a prova contraria deve prima liberarsi dal Genoa e non è facile, laè molto». OFFERTA JUVE – «Suquest’anno è stato fatto un progetto tecnico, alconosciamo il suo talento: è un ...

Queste le parole del dg del, sull'operazione Scamacca . " Juventus ? Sappiamo il valore del giocatore, è nel giro della Nazionale e non solo noi ma anche altri mostrano ..., dirigente del, ha parlato della questione Scamacca e di come i neroverdi vogliano puntare sull'attaccanteL’ad del Sassuolo Carnevali torna a parlare di Scamacca, nome molto caldo nel mercato di Serie A. “Può anche restare al Genoa, non lo facciamo partire in prestito”. Ovviamente si parla di prestito sen ...Sassuolo Carnevali su Scamacca - Il nodo legato al futuro di Gianluca Scamacca, attaccante in prestito al Genoa dal Sassuolo, resta uno degli ultimi da ...