Sanremo 2021, UFFICIALE: arriva la batosta per Amadeus (Di lunedì 1 febbraio 2021) La Rai ha messo la parola fine alle discussioni su come si svolgerà il Festival di Sanremo 2021. La bozza del protocollo di sicurezza sarà inviata domani al Cts. Alla… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 1 febbraio 2021) La Rai ha messo la parola fine alle discussioni su come si svolgerà il Festival di. La bozza del protocollo di sicurezza sarà inviata domani al Cts. Alla… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

rtl1025 : ?? Nessuna esclusione per @Fedez - @francescacheeks dal Festival di #Sanremo2021. ''L'l'Organizzazione del Festival… - trash_italiano : #Sanremo2021, la Rai ha deciso: Fedez e Francesca Michielin non sono squalificati - IlContiAndrea : “L’Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021, pur esprimendo serio biasimo per l'accadut… - Rivierapress24 : SANREMO: MULE’ (FI), FESTIVAL SENZA PUBBLICO SCONFITTA PER CITTA’ E LIGURIA - SecolodItalia1 : Sanremo, la Rai si piega al diktat Pd: dal 2 al 6 marzo senza pubblico. Amadeus si arrangi… -