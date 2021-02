Salvini difende un disabile multato in un bar. Iacopo Melio non ci sta: "Basta pietismo" (Di lunedì 1 febbraio 2021) “Quando imparerai a fare politiche e non sciacallaggio?”: con queste parole l’attivista Iacopo Melio si è scagliato contro Matteo Salvini, che su Twitter aveva difeso un disabile multato perché entrato in un bar in zona arancione. “Ma perché non si applica la legge del Buonsenso? Se verrà confermata la multa a questo signore, gliela pagheremo noi”, aveva scritto il leader della Lega. Pronta la risposta di Melio: “La legge è uguale per tutti, è anche questa inclusione”. Ma perché non si applica la legge del Buonsenso??? Se verrà confermata la multa a questo signore, gliela pagheremo noi. https://t.co/Q9uq0yminy— Matteo Salvini (@matteoSalvinimi) January 30, 2021 “Invece di sfruttare disabili con del becero pietismo, inizia a ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 1 febbraio 2021) “Quando imparerai a fare politiche e non sciacallaggio?”: con queste parole l’attivistasi è scagliato contro Matteo, che su Twitter aveva difeso unperché entrato in un bar in zona arancione. “Ma perché non si applica la legge del Buonsenso? Se verrà confermata la multa a questo signore, gliela pagheremo noi”, aveva scritto il leader della Lega. Pronta la risposta di: “La legge è uguale per tutti, è anche questa inclusione”. Ma perché non si applica la legge del Buonsenso??? Se verrà confermata la multa a questo signore, gliela pagheremo noi. https://t.co/Q9uq0yminy— Matteo(@matteomi) January 30, 2021 “Invece di sfruttare disabili con del becero, inizia a ...

