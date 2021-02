Roma, a casa come in armeria: machete, coltelli, pistole e… poi le manette per un 34enne romano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Un 34enne Romano è finito in manette per porto e detenzione abusiva di armi grazie ai quotidiani controlli dei Carabinieri della Compagnia di Roma Montesacro che hanno scoperto una vera e propria armeria illegale nella sua abitazione. I militari del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro avevano già notato l’uomo (noto alle forze dell’ordine) aggirarsi con fare sospetto nei pressi di un condominio di via del casale Giuliani. Hanno così deciso di intervenire di persona per effettuare un controllo e… il 34enne è stato trovato in possesso di una pistola semiautomatica marca Beretta modello 1934, calibro 38, con relativo caricatore e 6 munizioni. Leggi anche: Roma, con la macchina contro la vetrata del Carrefour: è caccia alla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 1 febbraio 2021) Unno è finito inper porto e detenzione abusiva di armi grazie ai quotidiani controlli dei Carabinieri della Compagnia diMontesacro che hanno scoperto una vera e propriaillegale nella sua abitazione. I militari del Nucleo Operativo della CompagniaMontesacro avevano già notato l’uomo (noto alle forze dell’ordine) aggirarsi con fare sospetto nei pressi di un condominio di via delle Giuliani. Hanno così deciso di intervenire di persona per effettuare un controllo e… ilè stato trovato in possesso di una pistola semiautomatica marca Beretta modello 1934, calibro 38, con relativo caricatore e 6 munizioni. Leggi anche:, con la macchina contro la vetrata del Carrefour: è caccia alla ...

Noiconsalvini : ROMA, #SALVINI FA TREMARE RAGGI: 'LA LEGA E I ROMANI TI MANDERANNO A CASA' - Glongari : #Roma #Dzeko separato in casa. Difficile la ricerca di un sostituto, tra le ipotesi vagliate quella di uno scambio.… - Notiziedi_it : Roma, orrore in un palazzo a viale Libia: mummificata in casa, i figli l’avevano sentita a Natale - CorriereCitta : Roma, a casa come in armeria: machete, coltelli, pistole e… poi le manette per un 34enne romano - Venere781 : RT @autocostruttore: Arrestato nigeriano di 27 anni su un treno regionale proveniente da Roma e diretto a Perugia. Con sé aveva 1 kg e mezz… -