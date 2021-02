Riforma pensioni 2021, verso mini proroga quota 100 per evitare effetto scalone? (Di lunedì 1 febbraio 2021) Gli ultimi rumors paiono andare nella direzione di una mini proroga post 2021 per la quota 100, quanto vi é di vero? L’ argomento centrale nei dibattiti pubblici e politici quando si parla di Riforma pensioni resta la quota 100, misura amata ed odiata allo stesso tempo, e l’effetto scalone che questa produrrà post 31/12/2021. Già perché come ormai é noto a tutti, sia a quanti sono da sempre favorevoli alla misura fortemente voluta dalla Lega che a quanti si sono detti sempre contrari per i requisiti troppo rigidi, l’uscita anticipata con 62 anni sarà possibili solo fino al 31 dicembre, fase finale della sperimentazione. Dopodiché dal 1 gennaio 2022 chiunque centri i requisiti oggi richiesti, ossia 38 anni di ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 1 febbraio 2021) Gli ultimi rumors paiono andare nella direzione di unapostper la100, quanto vi é di vero? L’ argomento centrale nei dibattiti pubblici e politici quando si parla diresta la100, misura amata ed odiata allo stesso tempo, e l’che questa produrrà post 31/12/. Già perché come ormai é noto a tutti, sia a quanti sono da sempre favorevoli alla misura fortemente voluta dalla Lega che a quanti si sono detti sempre contrari per i requisiti troppo rigidi, l’uscita anticipata con 62 anni sarà possibili solo fino al 31 dicembre, fase finale della sperimentazione. Dopodiché dal 1 gennaio 2022 chiunque centri i requisiti oggi richiesti, ossia 38 anni di ...

Il_Vitruviano : @Chiappuz Mi sbagliavo ma solo perché l'obbligo andrà in vigore tra qualche tempo. - meso_polis : @Moonlightshad1 No, da quando ci sono i #governitecnici non servono piú i carri armati. Troppo casino, polvere, gal… - Politicks13 : #GovernoDraghi Prima di fare una riforma del catasto si dovrebbe fare una riforma retroattiva delle pensioni e togl… - Politicks13 : @LaPrimaManina Prima di fare una riforma del catasto si dovrebbe fare una riforma retroattiva delle pensioni e togl… - IlLevigne : Recovery fund: No! Riforma pensioni: No! Quota 100: Si. Salvini: Ascolteremo Draghi senza pregiudizi. -