Quanto guadagna un amministratore di società e quando va pagato

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Una questione pratica che interessa soprattutto lepiccole e magari create da non molto tempo è la seguente: l‘dideve essere sempreper il solo fatto di aver assunto l’incarico oppure no? Ha diritto insomma ad una retribuzione, indipendentemente dalla quantità di compiti e mansioni svolte? Ebbene, una significativa risposta l’ha recentemente offerta la Corte di Cassazione, sul tema del compenso dell’di. Vediamo più da vicino. Se ti interessa saperne di più sulle nuove tasse UE per finanziare il Recovery fund, clicca qui.di: l’incarico va presunto come oneroso Il problema emerge laddove non vi sia un accordo ad hoc o una clausola statutaria che regoli ...