Nuovo colpo di stato in Myanmar, i militari arrestano Aung San Suu Kyi: 'Non accettatelo' (Di lunedì 1 febbraio 2021) Aung San Suu Kyi è stata "arrestata" dai militari. Lo ha detto all'Afp un portavoce del partito della premio Nobel, la Lega nazionale per la democrazia (LND). Tutti i poteri in Myanmar sono stati ... Leggi su globalist (Di lunedì 1 febbraio 2021)San Suu Kyi è stata "arrestata" dai. Lo ha detto all'Afp un portavoce del partito della premio Nobel, la Lega nazionale per la democrazia (LND). Tutti i poteri insono stati ...

