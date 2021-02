“Non ho più tempo per sbagliare ancora”: le lacrime di Riccardo Fogli in diretta. La moglie replica: “Amo solo lui” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nel programma Rai ‘Oggi è un altro giorno’ Serena Bortone intervista Riccardo Fogli, mitico bassista dei Pooh, insieme alla moglie Karin Trentini. Riccardo Fogli è stato bassista nonché frontman del noto gruppo pop-rock italiano Pooh, in attività dal 1966 fino al 2016. Artista poliedrico, bassista ma anche compositore, è riuscito ad imporsi come solista e a vincere, nel 1982, il 32esimo Festival di Sanremo con il singolo “Storie di tutti i giorni/L’amore che verrà”. La storia d’amore tra l’artista e Karin resiste tutt’oggi dopo ben 20 anni di matrimonio e nonostante le voci -rivelatesi false- di un presunto tradimento da parte di lei, l’amore tra i due sembra essere più vivo che mai. In un’intervista doppia condotta da Serena Bortone, Fogli racconta l’inizio della loro ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nel programma Rai ‘Oggi è un altro giorno’ Serena Bortone intervista, mitico bassista dei Pooh, insieme allaKarin Trentini.è stato bassista nonché frontman del noto gruppo pop-rock italiano Pooh, in attività dal 1966 fino al 2016. Artista poliedrico, bassista ma anche compositore, è riuscito ad imporsi come solista e a vincere, nel 1982, il 32esimo Festival di Sanremo con il singolo “Storie di tutti i giorni/L’amore che verrà”. La storia d’amore tra l’artista e Karin resiste tutt’oggi dopo ben 20 anni di matrimonio e nonostante le voci -rivelatesi false- di un presunto tradimento da parte di lei, l’amore tra i due sembra essere più vivo che mai. In un’intervista doppia condotta da Serena Bortone,racconta l’inizio della loro ...

CottarelliCPI : Non so come andrà a finire questa crisi di governo. Avrei però una richiesta: comunque vada, si potrebbe per favore fare un po' più presto? - Benji_Mascolo : Se ci penso adesso che tra poche ore annuncio l’album.. faccio ancora fatica a crederci. Non vi posso raccontare og… - SalernoSal : Consiglio non richiesto per la settimana che si apre: darsi tutti una calmata. Perché la storia di questi anni rise… - jeonggukdimples : @_hanjingyi Io non potrò mai scordare le foto che ti mandavo con le lacrime agli occhi e tu che non sapevi se dispe… - valsecchililly : RT @LNDC_NAZIONALE: Mi chiamo Geppa, prima di incontrare gli angeli di #LNDC vivevo in un #canile dove tanti altri cagnolini come me veniva… -

Ultime Notizie dalla rete : Non più Auschwitz - Birkenau vista da un drone. Il video che commuove il web

La storia non si può cancellare ed è giusto mostrare questo video al mondo e alle nuove generazioni affinché ciò non si avveri mai più. Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da ...

Davide Astori, la perizia: 'La morte non poteva essere evitata'

Davide Astori, la perizia: 'La morte non poteva essere evitata' Secondo i periti, anche se Davide ... Secondo i consulenti tecnici nominati dal pm, se Astori fosse stato sottoposto a esami più ...

Ferrari: le più costose di sempre battute ad aste pubbliche autoblog.it La storiasi può cancellare ed è giusto mostrare questo video al mondo e alle nuove generazioni affinché ciòsi avveri mai. Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da ...Davide Astori, la perizia: 'La mortepoteva essere evitata' Secondo i periti, anche se Davide ... Secondo i consulenti tecnici nominati dal pm, se Astori fosse stato sottoposto a esami...