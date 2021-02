sportli26181512 : Milinkovic è il dominatore: statistiche super contro l’Atalanta: Il Sergente della #Lazio fondamentale in tutte le… - salvione : Milinkovic è il dominatore: statistiche super contro l’Atalanta - CalcioPillole : #MilinkovicSavic, il dominatore della #Lazio in assenza di #LuisAlberto -

Ultime Notizie dalla rete : Milinkovic dominatore

Corriere dello Sport

Il peso di, nella tattica della Lazio, si fa sentire in attacco, grazie ai suoi inserimenti, e in difesa, con i suoi recuperi. Quattro le palle recuperate dal Sergente,dei due ...Nella sfida più recente, quella contro i nerazzurri di Conte, è apparso come assoluto... Se analizziamo poi la clamorosa debacle contro la squadra di Gasperini possiamo dire come...Visti i numeri del "Sergente" contro i bergamaschi, abbinati al suo ottimo periodo di forma, la Lazio si aggrapperà ancora una volta a lui.Prova sontuosa per Sergej Milinkovic-Savic contro il Sassuolo. Il centrocampista ha letteralmente preso per mano la Lazio.