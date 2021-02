Milan, per lo Scudetto idea di una coppia Ibrahimovic-Mandzukic | News (Di lunedì 1 febbraio 2021) Zlatan Ibrahimovic e Mario Mandzukic potrebbero anche giocare insieme, titolari, nel Milan, e non soltanto essere uno l'alternativa dell'altro. Il punto Milan, per lo Scudetto idea di una coppia Ibrahimovic-Mandzukic News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 1 febbraio 2021) Zlatane Mariopotrebbero anche giocare insieme, titolari, nel, e non soltanto essere uno l'alternativa dell'altro. Il punto, per lodi unaPianeta

RaiSport : In un campionato così equilibrato spicca il dato dei rigori a favore del #Milan. Questa differenza può essere dete… - OptaPaolo : 20 - Il Milan ha trovato la rete in 20 trasferte consecutive di Serie A per la prima volta nella sua storia, supera… - AntoVitiello : Torna a vincere il #Milan dopo una gara insidiosa a #Bologna (46 punti e 1° posto in classifica consolidato).… - LazioArgentina : RT @krudotw: Così, per farsi due risate: come la Gazzetta ha trattato la #Lazio prima nella classifica dei #rigori 2019/20, come la Gazzett… - cippiriddu : @ManuRn9 Perché non lo è? Ne ha quanti la Juventus, grossomodo. L'eccezione in alta classifica è il Milan, ma infat… -