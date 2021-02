Milan-Crotone: Stroppa senza Messias e col dubbio Pedro Pereira (Di lunedì 1 febbraio 2021) Domenica alle 15.00 si giocherà a San Siro il match tra Milan e Crotone: Stroppa ha alcuni dubbi di formazione. Le ultime news sui rossoblù Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 1 febbraio 2021) Domenica alle 15.00 si giocherà a San Siro il match traha alcuni dubbi di formazione. Le ultime news sui rossoblù Pianeta

PietroMazzara : Cambia il calendario del #Milan: la gara con il Crotone passa da venerdì 5 febbraio alle 20.45 a domenica 7 febbraio alle 15 - MilanLiveIT : #Ounas al #Crotone: domenica potrebbe sfidare il #Milan! - PianetaMilan : #MilanCrotone: #Stroppa senza #Messias e col dubbio #PedroPereira - milansette : Crotone, domani la ripresa degli allenamenti in vista del Milan. Esami per Pereira - Stetobald : Messias squalificato poteva essere un piccolo vantaggio ed invece no il Crotone prende subito il sostituto con cont… -