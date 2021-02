Mauro Corona | «Il governo Conte non stava in piedi | è giusto andare a votare | vincano i migliori»

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Gli echi della crisi rimbombano anche nelle sue montagne. Ma sulla questione,non ha dubbi: «Meglio il voto. Vinca chiunque deve: la democrazia funziona così». Essenziale e duro, come la natura in cui ama vivere. Ostico ma malleabile, come il legno che ama intagliare e scolpire. Come le parole che, declinate a una schiettezza a volte disarmante, usa a tutto tondo per raccontare e commentare. Come oggi, nell’intervista rilasciata a La Verità, in cui lo scrittore e scalatore cresciuto in mezzo a un pugno di case incassato nella valle del torrente Vajont, nel cuore dell’ultimo baluardo del Friuli occidentale, s’inerpica sullo scivoloso terreno dell’attualità politica. E asserisce senza inutili perifrasi o richiami diplomatici stucchevoli: «Dicono che non si puòal voto solo perché non vogliono essere cacciati da una ...