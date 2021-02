Mara Venier | compleanno triste per il marito Nicola | ' Dovrei essere felice | invece'

filufilo : RT @Unf_Tweet: - _Whateveritake_ : Come direbbe Mara Venier: AMORE DELLA ZIA MA CHE FAI #Happybirthdayharry - zazoomblog : Mara Venier e la dolce dedica al marito. Domenica In boom di ascolti - #Venier #dolce #dedica #marito. - valins81 : Vincenzo De Lucia: «Dopo Maria De Filippi e Mara Venier, porterò a “Stasera tutto è possibile” una nuova imitazione… - 11FlRE : @peschenoci ho ribattezzato anche reiner se è per questo lo pronunciavo tipo mara venier stessa energia -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier

La simpaticissima Caterina Balivo, ieri 31 Gennaio 2021, è stata ospite dia Domenica In. La showgirl si è lasciata andare ad una lunga chiacchierata, durante la quale ha parlato di ...In studio, sulle stesse sedie occupate nelle edizioni passate da, pare siano pronti ad accomodarsi Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi , fiore all'occhiello di un Gf Vip moribondo. La coppia di ...Caterina Balivo nonostante non sia più alla conduzione di "Vieni da me" è tornata in tv in altre vesti. Ecco come copiare lo stile della conduttrice napoletana.Le parole di Kabir Bedi ospite del salotto domenicale di Mara Venier hanno sconvolto il pubblico. L'attore parlando del virus che sta piegando il mondo, ha detto di non essere favorevole ...