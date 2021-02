Luigi Pelazza condannato, il “metodo Iene” (e Striscia) è da punire e Mediaset trema (Di lunedì 1 febbraio 2021) “Siamo sul solo pubblico…”. La consueta frase che sentiamo dire spesso su Canale5 o Italia1 è destinata a finire nel dimenticatoio soprattutto dopo che è arrivata la notizia che Luigi Pelazza è stato condannato. La sentenza è destinata a fare storia causando timore in casa Mediaset proprio per via di questo metodo d’assalto usato dagli inviati di programmi come Le Iene e Striscia la Notizia, il famoso “metodo Iene” che adesso è finito nel mirino della legge iniziando proprio dal caso che ha visto Pelazza protagonista di alcune “insistenze” in un servizio del 2015. Quanto c’è di giusto nell’avvicinarsi insistentemente ad un intervistato che continua a sottrarsi ad un incontro con microfoni e telecamera? Quanto nel ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 1 febbraio 2021) “Siamo sul solo pubblico…”. La consueta frase che sentiamo dire spesso su Canale5 o Italia1 è destinata a finire nel dimenticatoio soprattutto dopo che è arrivata la notizia cheè stato. La sentenza è destinata a fare storia causando timore in casaproprio per via di questod’assalto usato dagli inviati di programmi come Lela Notizia, il famoso “” che adesso è finito nel mirino della legge iniziando proprio dal caso che ha vistoprotagonista di alcune “insistenze” in un servizio del 2015. Quanto c’è di giusto nell’avvicinarsi insistentemente ad un intervistato che continua a sottrarsi ad un incontro con microfoni e telecamera? Quanto nel ...

