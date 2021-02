Italia in allerta sulle varianti: "Priorità nel contact tracing a chi è contagiato da un ceppo mutato" (Di lunedì 1 febbraio 2021) Una circolare del ministero della Salute prevede anche regole più rigide per isolamento e quarantena e il sequenziamento di 500 campioni di virus a settimana. Solo oggi in Sudafrica, paese d'origine di uno dei ceppi più temuti, sono atterrati i primi vaccini Leggi su repubblica (Di lunedì 1 febbraio 2021) Una circolare del ministero della Salute prevede anche regole più rigide per isolamento e quarantena e il sequenziamento di 500 campioni di virus a settimana. Solo oggi in Sudafrica, paese d'origine di uno dei ceppi più temuti, sono atterrati i primi vaccini

medicojunghiano : Italia in allerta sulle varianti: 'Priorità nel contact tracing a chi è contagiato da un ceppo mutato' - - PMicarelli : RT @repubblica: Italia in allerta sulle varianti: 'Priorità nel contact tracing a chi è contagiato da un ceppo mutato' - StraNotizie : Italia in allerta sulle varianti: 'Priorità nel contact tracing a chi è contagiato da un ceppo mutato'… - cronaca_news : Italia in allerta sulle varianti: 'Priorità nel contact tracing a chi è contagiato da un ceppo mutato'… - repubblica : Italia in allerta sulle varianti: 'Priorità nel contact tracing a chi è contagiato da un ceppo mutato' -