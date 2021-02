Istat: cala l’occupazione, 99mila donne non hanno più lavoro (Di lunedì 1 febbraio 2021) È un calo quasi esclusivamente femminile quello dell’occupazione registrato nel mese di dicembre 2020. I dati Istat avevano segnato un recupero fra luglio e novembre. Da dicembre invece l’occupazione è tornata a scendere, nonostante sia attivo fino alla fine di marzo il blocco dei licenziamenti. A perdere il lavoro sono soprattutto le donne: i lavoratori sono calati di 101 mila unità, di questi 99 mila sono donne. Leggi su vanityfair (Di lunedì 1 febbraio 2021) È un calo quasi esclusivamente femminile quello dell’occupazione registrato nel mese di dicembre 2020. I dati Istat avevano segnato un recupero fra luglio e novembre. Da dicembre invece l’occupazione è tornata a scendere, nonostante sia attivo fino alla fine di marzo il blocco dei licenziamenti. A perdere il lavoro sono soprattutto le donne: i lavoratori sono calati di 101 mila unità, di questi 99 mila sono donne.

