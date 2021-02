Inter | Conte | ' Rispetto per la Juve In attacco Sanchez - Lautaro'

tuttosport : #Inter-#Juve, fuori #Lukaku e #Hakimi: la #probabileformazione di #Conte - ZZiliani : @marifcinter Sempre peggio. Ora Conte è il genio che ha avuto l'intuizione (cambio ruolo) che consente al brocco Er… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Questa vittoria è per gli #InterFans' ?? Così Antonio #Conte dopo il successo nel… - _SiGonfiaLaRete : #Inter, #Conte: 'La #Juve merita rispetto! Lo scorso anno ci eliminò il #Napoli, ora dobbiamo fare del nostro megli… - _intermagazine : Inter-Juventus, Conte a Rai Sport: “Dobbiamo dare il meglio di noi stessi. Lukaku? Anche altre volte assente” -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Conte

- Juve, le parole di Pirlo, le parole diPoi, sulla squalifica di Lukaku : " Non è la prima volta che giochiamo senza Romelu. Ci sarà Sanchez assieme a Lautaro ". Il belga, ...La riconversione di Christian Eriksen, da trequartista a regista, è una grande notizia per l'. Non soltanto in chiave tecnica o tattica, ma anche e soprattutto perché evita un bagno di .... Un ...COPPA ITALIA – Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Rai Sport per presentare Inter-Juventus, match d’andata della semifinale di Coppa Italia. Il tecnico nerazzurro non potrà contare sul suo ...Avanti, quindi, con grande attenzione: " La Juve avrà il dente avvelenato per il ko in campionato, dovremo essere su pezzo e limitare al minimo gli errori. Quando giochi contro squadre così forti i ma ...