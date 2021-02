Incendio ad Abbadia Cerreto | brucia il tetto di un appartamento

Ultime Notizie dalla rete : Incendio Abbadia

Il Giorno

Cerreto, 1 febbraio 2021 - Unha tenuto impegnate nella notte squadre dei Vigili del fuoco di Lodi e del distaccamento volontario di Sant'Angelo. L'allerta è scatta poco prima delle ......un'auto è stata distrutta da un. Il rogo del veicolo si è verificato alle 17.15 di oggi, domenica 24 gennaio. La vettura si trovava lungo la carreggiata sud nella tratta Bellano -...Abbadia Cerreto, 1 febbraio 2021 - Un incendio ha tenuto impegnate nella notte squadre dei Vigili del fuoco di Lodi e del distaccamento volontario di Sant'Angelo. L'allerta è scatta poco prima delle o ...Non c’è riuscita la guerra, non ce la farà neppure l’emergenza sanitaria: il fuoco delle “Fiaccole” di Abbadia San Salvatore (Monte Amiata – Siena) non si spenge. Il prossimo 24 dicembre 2020, sebbene ...