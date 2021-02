Governo | M5S | ‘completiamo rdc | salario minimo per autonomi’**

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. (Adnkronos) – “Completiamo il reddito di cittadinanza con il rafforzamento delle politiche attive e dei controlli, così come del resto era previsto fin dall’inizio”. Questo, a quanto si apprende, la posizione portata stamane al tavolo dalla delegazione del Movimento 5 Stelle in tema di lavoro. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

La conclusione della crisi diinnescata dalle dimissioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte è ancora incerta. Le ... A microfoni aperti, nessuno degli esponenti di Pd ,, Leu e, ...... Centro Democratico, Maie, Europeisti,, PD, LeU, si sarebbero potute cogliere tre indicazioni fondamentali, cioè: disponibilità e continuità con il dimissionario"Conte bis" e ...“Io mi sono comportato in modo leale nei confronti del Movimento 5 Stelle – ha aggiunto Emiliano – Avevo detto in campagna elettorale che se avessi vinto le elezioni avrei coinvolto nel governo region ...Un maxi-tavolo tecnico di maggioranza per scrivere il contratto di governo. L'ha convocato il presidente della Camera Fico per questa mattina a Montecitorio con i gruppi protagonisti del primo giro di ...