"Gli anticorpi monoclonali funzionano contro il Covid". Silvestri: troppi pregiudizi (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il professore dell'Università di Atlanta critica l'Aifa. "Sperimentazione in ritardo" "Basta contrapposizione con la cura col plasma: dobbiamo salvare vite umane" Leggi su quotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il professore dell'Università di Atlanta critica l'Aifa. "Sperimentazione in ritardo" "Basta contrapposizione con la cura col plasma: dobbiamo salvare vite umane"

chetempochefa : 'Alla fine di tutto nella cellula infettata da questo virus, c' l'informazione per produrre quella proteina del Cov… - Agenzia_Ansa : #Covid_19 La Germania userà il trattamento sperimentale con gli #anticorpi utilizzato dal presidente #Trump. Sarà i… - WRicciardi : e’ difficile capire perché di fronte a queste evidenze l’Italia sia in ritardo nel dare ai propri cittadini gli ant… - emanueladegobbi : RT @ImolaOggi: Covid, Silvestri: 'Chi ha frenato gli anticorpi monoclonali in Italia deve spiegare perché' Accuse pesanti. - n_conformista : RT @ImolaOggi: Covid, Silvestri: 'Chi ha frenato gli anticorpi monoclonali in Italia deve spiegare perché' Accuse pesanti. -