Generazione TikTok | Tasnim Ali

Ultime Notizie dalla rete : Generazione TikTok Come avere la pelle del viso perfetta

Nonostante uno degli ultimi trend proposti dai creator della Generazione Z su TikTok sia enfatizzare le occhiaie con il trucco in nome della sicurezza in se stesse e della body positivity, come avere una pelle del viso perfetta resta uno dei più diffusi ...

Saga GameStop (episodio 4), i pesciolini ricominciano ad azzannare gli squali. Wall Street accusa il colpo

...piccoli traders sono riusciti a mettersi d'accordo grazie a social media come reddit o TikTok per ... "Abbiamo già assistito a periodi di intensa euforia e speculazione, è come se ogni generazione ...

Ciao! Presentati per noi! Ciao! Mi chiamo Tasnim Ali, ho 21 anni, nata ad Arezzo e cresciuta a Roma. Studio scienze politiche e relazioni internazionali per diventare giornalista. Come esprimi la tua ...

TikTok è diventato il grande nemico, ma è giusto capire perché i nostri figli vivono lì

Nella sua riflessione settimanale, il giornalista Francesco Pira, torna a parlare del Social Network TikTok che si è trasformato in una sorta di arma di distruzione di massa. Tutti contro il social ci ...

