F1 | Mattia Binotto | “Nel 2021 dovremo fare molto meglio | so che il mio tempo a Maranello non sarà infinito…”

Leggi su oasport

(Di lunedì 1 febbraio 2021) La stagionedella Formula Uno non è ancora pronta per il suo via ufficiale, dato che i test pre-stagionali arriveranno solamente a marzo, ma è giàdi rimboccarsi le maniche in casa Ferrari. Da questo punto di vista è importante ascoltare le parole che, team principal della scuderia di, ha rilasciato al sito ufficiale della Formula Uno. “Dopo un 2020 complicato il mio team ha avuto la piena fiducia sia del presidente John Elkann sia del vicepresidente Piero Ferrari, ma ad ogni modo, so bene che il miononinfinito, come so che la squadra dovrà migliorare tanto rispetto alla scorsa annata”. Miglioramenti che dovranno arrivare davvero ad ogni livello ma che, come spiega, ...