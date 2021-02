Esplosione nella notte a Roma: banditi all’assalto del supermercato, ecco cosa è successo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Boato nella notte a Roma nel quadrante Gianicolense. E’ qui che, intorno all’1.00, ignoti hanno tentato l’assalto al supermercato Penny Market di Via Poggio Verde. L’Esplosione ha svegliato un intero quartiere e sul posto si è precipitata la Polizia. Esplosione in Via Poggio Verde a Roma Stando a quanto ricostruito i malviventi hanno cercato di far saltare in aria l’intercapedine tra il muro e la cassa continua. Qualcosa però non avrebbe funzionato e i banditi sarebbero fuggiti via senza riuscire ad asportare nulla anche se sono in corso ulteriori accertamenti. notte movimentata a Roma Il tentato furto al Penny Market non è stato un caso isolato. Stesso scenario, stavolta in zona Aurelio, è stato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 1 febbraio 2021) Boatonel quadrante Gianicolense. E’ qui che, intorno all’1.00, ignoti hanno tentato l’assalto alPenny Market di Via Poggio Verde. L’ha svegliato un intero quartiere e sul posto si è precipitata la Polizia.in Via Poggio Verde aStando a quanto ricostruito i malviventi hanno cercato di far saltare in aria l’intercapedine tra il muro e la cassa continua. Qualperò non avrebbe funzionato e isarebbero fuggiti via senza riuscire ad asportare nulla anche se sono in corso ulteriori accertamenti.movimentata aIl tentato furto al Penny Market non è stato un caso isolato. Stesso scenario, stavolta in zona Aurelio, è stato ...

