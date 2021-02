Da Fico sgambetto a Conte | si mette lui a scrivere il programma Ma non doveva solo esplorare?

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Una crisi davvero pazza e anomala. Anche nelle procedure. Mentre tutti stanno con gli occhi addosso a Matteo Renzi, Robertolavora per sé e non per ilter. O almeno questo è il sospetto che aleggia.e il gran salto verso Palazzo Chigi Ha calato sul tavolo la carta del– scrive Il Giornale – compiendo un salto verso Palazzo Chigi per la guida di un esecutivo sostenuto dalla stessa maggioranza al posto di Giuseppe. “Con la mossa del tavolotico è chiaro che punti ad incassare lui l’incarico per formare un nuovo governo. Con Iv sono due i nodi da sciogliere: i nomi dei ministri e il dossier Mes. Sul primo punto, i renziani puntano a due deleghe di peso: Economia e Giustizia. Spetterà atrovare una sintesi da consegnare al ...

Oggi con Fico non abbiamo parlato di nomi'. In sostanza Renzi chiede, e non gli verrà negato se non tenterà qualche nuovo sgambetto a Conte, un patto scritto. 'Un documento che chiarisca chi fa cosa, ...
Crisi di governo: con ogni probabilità Roberto Fico farà domani un secondo giro di consultazioni, per poi riferire a Sergio Mattarella sulle sorti della maggioranza rosso-gialla. Ma ...