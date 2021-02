Crisi governo, Mario Draghi premier? Prima il Conte ter, ma per l'ex Bce altri scenari possibili (Di lunedì 1 febbraio 2021) Mario Draghi potrebbe essere il premier a capo di nuovo governo? La domanda è legittima, ma la risposta al massimo può essere: non adesso. Nelle ultime ore è arrivata da parte del Quirinale la smentita rispetto ad un presunto contatto avuto avuto tra l'ex presidente della Banca Centrale Europea e Sergio Mattarella. Dal Colle sembra esserci massima concentrazione su quello che, al momento, è l'unico scenario su cui si stanno valutando i margini di concretizzazione: ossia un Conte ter con il supportato di una maggioranza parlamentare quanto più stabile possibile (con Italia Viva dentro). Resta, però, curiosità rispetto a come il nome di Mario Draghi possa restare attuale nell'ambito di una Crisi di governo in atto. ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 1 febbraio 2021)potrebbe essere ila capo di nuovo? La domanda è legittima, ma la risposta al massimo può essere: non adesso. Nelle ultime ore è arrivata da parte del Quirinale la smentita rispetto ad un presunto contatto avuto avuto tra l'ex presidente della Banca Centrale Europea e Sergio Mattarella. Dal Colle sembra esserci massima concentrazione su quello che, al momento, è l'unicoo su cui si stanno valutando i margini di concretizzazione: ossia unter con il supportato di una maggioranza parlamentare quanto più stabile possibile (con Italia Viva dentro). Resta, però, curiosità rispetto a come il nome dipossa restare attuale nell'ambito di unadiin atto. ...

