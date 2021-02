Covid in Italia: indice RT in calo ma queste regioni rischiano grosso (Di lunedì 1 febbraio 2021) Da lunedì 1 febbraio quasi tutta l’Italia si tinge di giallo; secondo gli ultimi dati, infatti, sembra che molte regioni abbiano migliorato il proprio indice RT. Tuttavia, anche se in calo, alcune zone del nostro paese sembrano ancora a rischio. Alcune regioni rischiano più di altre Anche se quasi tutte le regioni hanno visto un progressivo calo del proprio indice RT, resta ancora alto il rischio di un rialzo del numero dei casi positivi. Al momento, possiamo tirare un sospiro di sollievo, ma prestando sempre attenzione alle regole per evitare il diffondersi del virus; anche se è calata l’incidenza del Covid-19 ed diminuito l’impatto sui servizi sanitari, è bene mantenere alta l’allerta. Secondo ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 1 febbraio 2021) Da lunedì 1 febbraio quasi tutta l’si tinge di giallo; secondo gli ultimi dati, infatti, sembra che molteabbiano migliorato il proprioRT. Tuttavia, anche se in, alcune zone del nostro paese sembrano ancora a rischio. Alcunepiù di altre Anche se quasi tutte lehanno visto un progressivodel proprioRT, resta ancora alto il rischio di un rialzo del numero dei casi positivi. Al momento, possiamo tirare un sospiro di sollievo, ma prestando sempre attenzione alle regole per evitare il diffondersi del virus; anche se è calata l’incidenza del-19 ed diminuito l’impatto sui servizi sanitari, è bene mantenere alta l’allerta. Secondo ...

Adnkronos : #Covid, #Silvestri: 'Chi ha frenato #monoclonali in Italia dica perché' - Corriere : Covid, ecco tutti gli errori del commissario Arcuri: cosa ha comprato e quanto ha speso - ricpuglisi : Domenico Arcuri deve rendere conto su come ha speso e come spende i soldi degli italiani per l'emergenza #Covid19.… - felsacislcalabr : RT @FelsaCisl: ??Effetto #Covid: i numeri della #pandemia colpiscono soprattutto #giovani e #donne. Fortemente assenti le opportunità di pr… - sabribri1977 : RT @NoEvilHero: «L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme… -