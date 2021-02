Covid a scuola: 11 classi tornano in Dad dopo il contagio di uno studente (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Prosegue incessante la curva dei contagi all’interno delle scuole. Questa volta a farne le spese sono stati ben 11 classi di un’Istituto di Sant’Anastasia. Le lezioni si svolgeranno quindi con la Didattica a distanza. Si torna in dad dopo la scoperta di uno studente positivo e del conseguente isolamento fiduciario di nove professori. A darne notizia la stessa dirigente scolastica in una nota inviata ai genitori. La dirigente ha comunicato che il caso positivo è stato reso noto “grazie alla collaborazione con alcuni medici di base”. Il ragazzo, al momento asintomatico, è già in isolamento fiduciario. La dirigente ha sottolineato di aver già attivato il protocollo “anticipando l’invio all’Asl dell’elenco dei compagni di classe, e dei nove docenti che hanno avuto contatti con l’alunno positivo”. ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Prosegue incessante la curva dei contagi all’interno delle scuole. Questa volta a farne le spese sono stati ben 11di un’Istituto di Sant’Anastasia. Le lezioni si svolgeranno quindi con la Didattica a distanza. Si torna in dadla scoperta di unopositivo e del conseguente isolamento fiduciario di nove professori. A darne notizia la stessa dirigente scolastica in una nota inviata ai genitori. La dirigente ha comunicato che il caso positivo è stato reso noto “grazie alla collaborazione con alcuni medici di base”. Il ragazzo, al momento asintomatico, è già in isolamento fiduciario. La dirigente ha sottolineato di aver già attivato il protocollo “anticipando l’invio all’Asl dell’elenco dei compagni di classe, e dei nove docenti che hanno avuto contatti con l’alunno positivo”. ...

