Covid-19, i dati sui nuovi positivi nei bollettini di Asl e San Pio (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L'Asl di Benevento e l'Azienda ospedaliera San Pio hanno divulgato i dati relativi ai contagi da Covid-19 nel Sannio. Al San Pio nelle ultime 24 ore sono stati processati 289 tamponi dai quali sono emerse 12 nuove positività. Per quanto riguarda l'Asl i tamponi processati sono stati 473 tamponi dai quali sono emerse 28 nuove positività. Venti invece le negatività. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

