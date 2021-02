Coltellata 29enne in Salento che voleva difendere l' attuale compagno

(Di martedì 2 febbraio 2021) Tragedia in provincia di Lecce dove una donna è stata uccisa a coltellate in strada dopo aver fatto da scudo al fidanzato. Lecce, uccisa donna in strada:proteggere il fidanzato dall’ex su Notizie.it.

Litiga con la compagna , la ferisce con unaalla gola e scappa via col figlioletto di un anno e mezzo : lui finisce in manette, lei è ... dopo la lite ilè scappato insieme al ...nullafacente, conosciuto negli ambienti della criminalità organizzata. Il giovane è stato ...in via Solferino sorpreso da quei carabinieri immediatamente dopo aver sferrato unaal ...Una giovane di 29 anni, Sonia Di Maggio, è stata uccisa a coltellate mentre si trovava in strada con il fidanzato a Minervino di Lecce, in località Specchia Gallone. La 29enne era originaria di Rimini ...MINERVINO DI LECCE – E’ stata uccisa a coltellate in strada. Sonia Di Maggio, 29enne originaria di Rimini che da qualche tempo viveva in Salento con il fidanzato, ha perso la vita in località Specchia ...