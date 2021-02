Cassano su Eriksen: «Regista? Non ho scoperto l’acqua calda» (Di martedì 2 febbraio 2021) Antonio Cassano dice la sua sull’impiego da Regista di Christian Eriksen nell’Inter di Antonio Conte: ecco le parole dell’ex attaccante Antonio Cassano dice la sua sull’impiego di Christian Eriksen da Regista. Le sue parole su Twitch. «È un grandissimo campione, sia che lo metti davanti alla difesa che mezzala. Non ho scoperto l’acqua calda: è un campione, aveva solo bisogno di fiducia. Non ha imparato ora a giocare a calcio, Conte si sta ricredendo e spero possa dargli più continuità. Eriksen è un ragazzo timido, professionale, non parla mai». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Antoniodice la sua sull’impiego dadi Christiannell’Inter di Antonio Conte: ecco le parole dell’ex attaccante Antoniodice la sua sull’impiego di Christianda. Le sue parole su Twitch. «È un grandissimo campione, sia che lo metti davanti alla difesa che mezzala. Non ho: è un campione, aveva solo bisogno di fiducia. Non ha imparato ora a giocare a calcio, Conte si sta ricredendo e spero possa dargli più continuità.è un ragazzo timido, professionale, non parla mai». Leggi su Calcionews24.com

fcin1908it : Vieri: 'Contento per il gol di Eriksen contro il Milan. E aveva ragione Cassano perché...' - - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Cassano: 'Eriksen grandissimo campione. Anche Pirlo all'inizio non era nell'idea di Conte' - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Cassano: '#Eriksen campione, ma con #Conte nemmeno #Modric giocherebbe. #Marotta? Quando ero alla Samp...' - TUTTOJUVE_COM : Cassano: 'Eriksen grandissimo campione. Anche Pirlo all'inizio non era nell'idea di Conte' - _SiGonfiaLaRete : Eriksen, Cassano: “Grande campione, ma con Conte anche Modric farebbe panchina” ?? -