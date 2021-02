Calciomercato Juventus, UFFICIALE: tesserato Emanuele Pecorino (Di lunedì 1 febbraio 2021) Emanuele Pecorino è il nuovo colpo per l’attacco della Juventus U23 di Mister Zauli, orfana di Elia Petrelli passato al Genoa e poi girato alla Reggina. Il calciatore ha svolto questa mattina le visite mediche al J-Medical. LEGGI ANCHE: Inter-Juventus, Pirlo: "Il gruppo la nostra forza. Stop per Ramsey" Il suo contratto, secondo quanto raccolto da tuttomercatoweb.com, sarebbe già stato depositato con l’affare che dunque sarebbe UFFICIALE. Pecorino arriva dal Catania e giocherà appunto per la Juventus U23. I bianconeri hanno anche ufficializzato il ritorno di Gabriele Boloca, in prestito al Monza, difensore classe 2001 che dovrebbe aggregarsi all’U23. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it. Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 1 febbraio 2021)è il nuovo colpo per l’attacco dellaU23 di Mister Zauli, orfana di Elia Petrelli passato al Genoa e poi girato alla Reggina. Il calciatore ha svolto questa mattina le visite mediche al J-Medical. LEGGI ANCHE: Inter-, Pirlo: "Il gruppo la nostra forza. Stop per Ramsey" Il suo contratto, secondo quanto raccolto da tuttomercatoweb.com, sarebbe già stato depositato con l’affare che dunque sarebbearriva dal Catania e giocherà appunto per laU23. I bianconeri hanno anche ufficializzato il ritorno di Gabriele Boloca, in prestito al Monza, difensore classe 2001 che dovrebbe aggregarsi all’U23. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it.

