Calcio, Gattuso: “De Laurentiis? Sono deluso”. Sci, frattura per Goggia: addio ai Mondiali di Cortina (Di lunedì 1 febbraio 2021) Dopo il successo sul Parma per 2-0 allo stadio Maradona si riaccende in casa Napoli la polemica sul destino dell’allenatore. Questa volta però è Rino Gattuso che si toglie qualche sassolino dalla scarpa. E non risparmia nessuno, neppure il patron Aurelio De Laurentiis. Il rammarico di Rino “Con De Laurentiis c’è sempre stato un bel rapporto – dichiara Gattuso nel dopo partita -, ma non posso negare che dopo gli ultimi 15-20 giorni un po’ di delusione per tutto quello che è successo c’è”. A cosa si riferisce il mister azzurro? L’allenatore calabrese prima fa i complimenti ai suoi e dice subito di aver molto apprezzato il modo con il quale i giocatori del Napoli hanno condotto la gara contro il Parma. Poi però ricorda a tutti che da mesi la sua squadra dispone del solo Petagna in attacco. E infine chiarisce il suo ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 1 febbraio 2021) Dopo il successo sul Parma per 2-0 allo stadio Maradona si riaccende in casa Napoli la polemica sul destino dell’allenatore. Questa volta però è Rinoche si toglie qualche sassolino dalla scarpa. E non risparmia nessuno, neppure il patron Aurelio De. Il rammarico di Rino “Con Dec’è sempre stato un bel rapporto – dichiaranel dopo partita -, ma non posso negare che dopo gli ultimi 15-20 giorni un po’ di delusione per tutto quello che è successo c’è”. A cosa si riferisce il mister azzurro? L’allenatore calabrese prima fa i complimenti ai suoi e dice subito di aver molto apprezzato il modo con il quale i giocatori del Napoli hanno condotto la gara contro il Parma. Poi però ricorda a tutti che da mesi la sua squadra dispone del solo Petagna in attacco. E infine chiarisce il suo ...

