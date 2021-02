Benno nel carcere di Bolzano, un inferno: “La situazione è esplosiva, si temono disordini” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Benno Neumair, accusato di aver ucciso e poi occultato i corpi dei genitori, ha trascorso la prima notte in isolamento nel carcere di Bolzano. La sua prima notte in carcere, Benno Neumair l’ha passata in una cella di isolamento. Il trentenne, indagato per il presunto omicidio e occultamento dei cadaveri dei genitori Peter Neumair e L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 1 febbraio 2021)Neumair, accusato di aver ucciso e poi occultato i corpi dei genitori, ha trascorso la prima notte in isolamento neldi. La sua prima notte inNeumair l’ha passata in una cella di isolamento. Il trentenne, indagato per il presunto omicidio e occultamento dei cadaveri dei genitori Peter Neumair e L'articolo proviene da Leggilo.org.

nonstop9981 : Benno.. Può far credere diaver buttato i cadaveri nel fiume, mentre li avrà seppelliti nel bosco... Una mente diabo… - Irene_p2001 : RT @AlbertoLetizia2: Nel caso dei coniugi #Neumair molti media sottolineano che il figlio #Benno abbia l'ossessione per il fisico scolpito.… - reburdo : RT @chilhavistorai3: Peter e Laura: Il figlio Benno si è avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell'udienza di garanzia, dopo i… - AngelinaSarra : RT @chilhavistorai3: Peter e Laura: Il figlio Benno si è avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell'udienza di garanzia, dopo i… - Biancaflore3 : @carmeloabbate venerdi in trasmissione mi è piaciuto tanto, perché ha colto nel segno come avevo pensato anch'io. L… -