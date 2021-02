Belen Rodriguez incinta, dedica ad Antonino Spinalbese per il compleanno: “L’anima più bella” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Belen Rodriguez, dedica d’amore al fidanzato Antonino Spinalbese per il suo compleanno: “Sei L’anima più bella che abbia mai incontrato”. Belen Rodriguez dedica parole d’amore al fidanzato Antonino Spinalbese per il suo compleanno. La showgirl argentina pubblica la foto che vedete qui in alto scrivendo parole importanti per l’uomo che è entrato improvvisamente nella sua L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 1 febbraio 2021)d’amore al fidanzatoper il suo: “Seipiùche abbia mai incontrato”.parole d’amore al fidanzatoper il suo. La showgirl argentina pubblica la foto che vedete qui in alto scrivendo parole importanti per l’uomo che è entrato improvvisamente nella sua L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

IsaeChia : #BelenRodriguez, svelato il sesso (e il nome) del bebè che porterebbe in grembo? L’indiscrezione di ‘#OgniMattina’ - FQMagazineit : “Belen Rodriguez è incinta: è una femmina, ecco come si chiamerà” - Elisa60388018 : RT @OgniMattinaTV8: ?? Santo Pirrotta ci svela in ESCLUSIVA i gossip più interessanti, ecco cosa ci ha rivelato di Belén Rodríguez… La chim… - midami50 : @Corriere Anche una mia amica aspetta una bambina ma chi se ne frega, non si chiama Belen Rodriguez questa si che è una notizia. - GossipItalia3 : Belen Rodriguez, il popolo del web la critica: “Non si fa, sei incinta!” #gossipitalianews -