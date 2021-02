11 Persone che non hanno ottenuto ciò per cui hanno pagato (Di lunedì 1 febbraio 2021) Avete mai acquistato qualcosa online? In certe occasioni, queste spese sono davvero un’incognita. Certe volte siamo perfettamente soddisfatti di ciò che abbiamo pagato, mentre altre volte, invece, ce ne pentiamo amaramente. Vi è mai successo di rimanere totalmente scioccati per un acquisto effettuato che ha completamente deluso le vostre aspettative? Questo è successo a moltissime Persone e oggi vi offriamo alcune foto del mondo del web, che testimoniano le esperienze vissute da qualcuno che si è davvero pentito della scelta fatta. 1. Dopo l’acquisto a questa donna è sorto un dubbio… è stata truffata o la sua testa è troppo grande rispetto alla media? Hi @OfficialPLT just wondering why your top won’t fit over my head pic.twitter.com/MMbLNPDFfX — olivia skuce (@OliviaSkuce) May 22, 2017 2. La donna che ha acquistato l’abito, non si aspettava proprio ... Leggi su virali.video (Di lunedì 1 febbraio 2021) Avete mai acquistato qualcosa online? In certe occasioni, queste spese sono davvero un’incognita. Certe volte siamo perfettamente soddisfatti di ciò che abbiamo, mentre altre volte, invece, ce ne pentiamo amaramente. Vi è mai successo di rimanere totalmente scioccati per un acquisto effettuato che ha completamente deluso le vostre aspettative? Questo è successo a moltissimee oggi vi offriamo alcune foto del mondo del web, che testimoniano le esperienze vissute da qualcuno che si è davvero pentito della scelta fatta. 1. Dopo l’acquisto a questa donna è sorto un dubbio… è stata truffata o la sua testa è troppo grande rispetto alla media? Hi @OfficialPLT just wondering why your top won’t fit over my head pic.twitter.com/MMbLNPDFfX — olivia skuce (@OliviaSkuce) May 22, 2017 2. La donna che ha acquistato l’abito, non si aspettava proprio ...

corsi_gabriele : Mio padre è una delle persone più intelligenti che abbia conosciuto. Con l’età e una serie di malattie ha perso luc… - Pontifex_it : La pandemia ha confermato quanto sia necessario tutelare il diritto alla salute per le persone più fragili: auspico… - brandobenifei : Perchè non dovremmo poter vedere cosa succede in suolo europeo? Perchè non ci lasciano fare 100 metri? Cosa non dob… - bertuccin : RT @Eurosport_IT: “Rispetto per i miei figli, per mia moglie, per mio padre che guadagna 1000€ al mese, rispetto per le persone che lavoran… - Michele02828265 : @Ettacittadinaeu Gira pagina. Guarda avanti. Non permettere che persone piccole mettano in discussione il tuo cammi… -