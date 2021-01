Sovranismo digitale | è ancora democrazia? Le riflessioni di Morcellini

Leggi su formiche

(Di domenica 31 gennaio 2021) La vicenda del bando censorio di Twitter nei confronti di Trump, dopo i messaggi e le dichiarazioni che eccitavano gli animi degli assaltatori di Capitol Hill, contro la proclamazione di Biden, ha riacceso i riflettori sul tema della libertà di espressione nell’era degli ‘algoritmi di ultima generazione’ in versione social. In molti, di fronte alle esternazioni di Trump, hanno alzato la voce invocando, come il famoso mugnaio di Potsdam di brechtiana memoria, l’intervento di un giudice a Berlino e salutando la decisione di Twitter (poi emulata, in varie forme, da Facebook, Instagram, Snapchat, Twitch, Youtube, nonché da Apple, Google e Amazon che hanno rimosso dai loro server il social conservatore Parler), come l’agognato verdetto pronunciato contro l’imperatore Federico II di Prussia. Ma da Berlino, invece, la Cancelliera uscente Angela Merkel, tramite il suo portavoce, ha definito ...