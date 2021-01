Sci, slalom Chamonix va a Kristoffersen (Di domenica 31 gennaio 2021) Henrik Kristoffersen batte le buche della seconda manche del tracciato dello slalom di Chamonix e va a vincere con il tempo di 1'37"81, davanti a Ramon Zenhausern, l'elvetico che ha trovato una grande continuità in vetta alle classifiche, che è staccato di soli 28 centesimi, mentre al terzo posto si issa un altro svizzero, Sandro Simonet, risalito dalla trentesima posizione di metà gara e staccato di 66 centesimi dal leader.Bella Italia, nella seconda gara francese, con Giuliano Razzoli che tira la zampata del vecchio campione risalendo 9 posizioni nella seconda manche e classificandosi al settimo posto assoluto con 1"29 di ritardo. Ottima rimonta anche per Manfred Moelgg, che risale dal ventisettesimo posto all'ottavo finale, facendo registrare il quarto tempo nella seconda manche e rimanendo a 1"31 da ... Leggi su itasportpress (Di domenica 31 gennaio 2021) Henrikbatte le buche della seconda manche del tracciato dellodie va a vincere con il tempo di 1'37"81, davanti a Ramon Zenhausern, l'elvetico che ha trovato una grande continuità in vetta alle classifiche, che è staccato di soli 28 centesimi, mentre al terzo posto si issa un altro svizzero, Sandro Simonet, risalito dalla trentesima posizione di metà gara e staccato di 66 centesimi dal leader.Bella Italia, nella seconda gara francese, con Giuliano Razzoli che tira la zampata del vecchio campione risalendo 9 posizioni nella seconda manche e classificandosi al settimo posto assoluto con 1"29 di ritardo. Ottima rimonta anche per Manfred Moelgg, che risale dal ventisettesimo posto all'ottavo finale, facendo registrare il quarto tempo nella seconda manche e rimanendo a 1"31 da ...

