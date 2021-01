‘Sanremo 2021’, Fedez spoilera per sbaglio la sua canzone in gara: squalifica in arrivo? (Di domenica 31 gennaio 2021) Il Festival di Sanremo quest’anno ci sarà o non ci sarà? Tanti i chiacchiericci che ruotano attorno a festa edizione della kermesse della canzone italiana che sicuramente non potrà non essere toccata dall’emergenza pandemica mondiale attualmente in corso. Inevitabili saranno quindi le restrizioni a cui dovrà sottostare la manifestazione, anche se negli scorsi giorni proprio lo stesso Amadeus sembrava essere disposto a rinunciare alla conduzione qualora non vi fosse stato il pubblico in sala. Com’è risaputo, i teatri di tutt’Italia sono stati inibiti al pubblico, in forza dei vari Dpcm sottoscritti da Giuseppe Conte per contrastare la diffusione del Covid-19 e gli stessi provvedimenti non possono che ricadere anche sull’Ariston. Un dettaglio che ha dapprima sconfortato Amadeus, che ora però sembrerebbe aver fatto un piccolo passo indietro. A essere pronto invece a ... Leggi su isaechia (Di domenica 31 gennaio 2021) Il Festival di Sanremo quest’anno ci sarà o non ci sarà? Tanti i chiacchiericci che ruotano attorno a festa edizione della kermesse dellaitaliana che sicuramente non potrà non essere toccata dall’emergenza pandemica mondiale attualmente in corso. Inevitabili saranno quindi le restrizioni a cui dovrà sottostare la manifestazione, anche se negli scorsi giorni proprio lo stesso Amadeus sembrava essere disposto a rinunciare alla conduzione qualora non vi fosse stato il pubblico in sala. Com’è risaputo, i teatri di tutt’Italia sono stati inibiti al pubblico, in forza dei vari Dpcm sottoscritti da Giuseppe Conte per contrastare la diffusione del Covid-19 e gli stessi provvedimenti non possono che ricadere anche sull’Ariston. Un dettaglio che ha dapprima sconfortato Amadeus, che ora però sembrerebbe aver fatto un piccolo passo indietro. A essere pronto invece a ...

Agenzia_Ansa : In una storia postata su Instagram e poi tolta, Fedez accenna 'Chiamami per nome', il brano per Sanremo con Frances… - davidemaggio : Mi sa che il povero Amadeus ha un'altra gatta da pelare per #Sanremo2021 Anche se le alternative non sembrano esse… - IlContiAndrea : #Amadeus non lascia e va avanti, si rimetterà alle decisioni sui protocolli di sicurezza di Rai e del Comitato Tecn… - ESCitanews : #Sanremo2021 SHOCK! Fedez pubblica su Instagram un frammento del suo brano. Rischio di squalifica o ennesima trovat… - napolista : #Chiambretti su #Sanremo: «Anche il calcio è stato costretto a giocare con gli stadi vuoti» Al Corsera:«Capisco gl… -