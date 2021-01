Salto in alto, terza piazza e record stagionale per Nicholas Nava (Di domenica 31 gennaio 2021) Sfida ad alta quota per Nicholas Nava che ad Ancona si è confrontato con i migliori specialisti del Salto in alto nazionale. Il 22enne di Borgo di Terzo si è confermato ancora una volta in ottima forma fisica cogliendo la terza piazza assoluta e sfiorando il personale al coperto. In grado di superare quota 2,14 metri al primo tentativo, il portacolori dell’Atletica Bergamo 1959 ha provato ad alzare ulteriormente l’asticella commettendo due errori a 2,18 e uno a 2,20. Chi ha sbaragliato la concorrenza è stato invece Gianmarco Tamberi che, sulla pedana di casa, ha colto la miglior prestazione mondiale del 2021. Nonostante l’assenza del pubblico che lo accompagna nelle sue imprese, il fuoriclasse tricolore ha saputo superare brillantemente le difficoltà presentatesi lungo ... Leggi su bergamonews (Di domenica 31 gennaio 2021) Sfida ad alta quota perche ad Ancona si è confrontato con i migliori specialisti delinnazionale. Il 22enne di Borgo di Terzo si è confermato ancora una volta in ottima forma fisica cogliendo laassoluta e sfiorando il personale al coperto. In grado di superare quota 2,14 metri al primo tentativo, il portacolori dell’Atletica Bergamo 1959 ha provato ad alzare ulteriormente l’asticella commettendo due errori a 2,18 e uno a 2,20. Chi ha sbaragliato la concorrenza è stato invece Gianmarco Tamberi che, sulla pedana di casa, ha colto la miglior prestazione mondiale del 2021. Nonostante l’assenza del pubblico che lo accompagna nelle sue imprese, il fuoriclasse tricolore ha saputo superare brillantemente le difficoltà presentatesi lungo ...

