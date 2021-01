Roma Verona 0-0 LIVE | infortunio muscolare per Chris Smalling

(Di domenica 31 gennaio 2021) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Olimpico”,si affrontano nel match valido per la 20ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Si parte all’Olimpico, primo possesso per la. 6? Moduli speculari per le due formazioni; prime fasi di gioco bloccate. 10?Il centrale inglese chiede ai compagni di buttar fuori il pallone, si scalda Kumbulla. 12? SostituzioneProblema al flessore della coscia sinistra, fuoridentro l’ex ...

OgelloJnr : RT @SuperSportBlitz: #SerieA – Goal Alert: Roma *1-0 Verona *(Mancini 21‘) #SSFootball - RespectdeFemme : RT @PagineRomaniste: 20' - GOL DELLA ROMA! Mancini insacca di testa direttamente da corner. 1-0! Roma 1-0 Hellas Verona #ASRoma #RomaVero… - PEFIORENTINA : 2 nil Roma v Verona 2 goals in a minute - PagineRomaniste : 20' - GOL DELLA ROMA! Mancini insacca di testa direttamente da corner. 1-0! Roma 1-0 Hellas Verona #ASRoma #RomaVerona - ArturoDb72 : RT @sportface2016: #RomaVerona | Ammonito #Pellegrini, era diffidato e salterà la #Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Verona

Laha dovuto rinunciare a Smalling per un problema al flessore della gamba sinistra: tegola in casa giallorossa durante il match col'Welcome Bryan'. Edin Dzeko ha dato il benvenuto al nuovo acquisto dellaReynolds a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro il. Sorrisi, abbracci e strette di mano in tribuna, un comportamento da capitano nonostante la bufera che si è scagliata su di ...Roma, le parole del centrocampista Gonzalo Villar prima del match contro il Verona: "Sono cresciuto rispetto a quando sono arrivato qui, ora sono quasi un uomo" ...Il commissario tecnico azzurro è all’Olimpico per assistere al match tra la squadra di Fonseca e quella di Juric C’è anche il ct della nazionale Roberto Mancini in tribuna all’Olimpico per assistere a ...