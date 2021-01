Pomezia ricorda le vittime del coronavirus: “Chi è amato non conosce morte” (Di domenica 31 gennaio 2021) E’ uno spazio alla memoria quello dedicato alle vittime del covid dove condividere l’abbraccio della Città ai familiari delle persone scomparse, che possa trasmettere un messaggio di speranza per il futuro. ? Un luogo che emoziona, inaugurato questa mattina al Parco delle Rimembranze alla presenza del Sindaco Adriano Zuccalà, di una rappresentanza di Giunta, Consiglio comunale e Forze dell’ordine del territorio, e familiari delle vittime. La giornata di oggi è dedicata a chi non c’è più. A Roberto, Maria, Adolfo, Giandonato, Lorenzo, Marina, Antonino, Ilario, Giuseppina, Luigi, Filomena, Angela, Bruno, Maria Grazia, Antonio, Armando, Mario, Alvaro, Claudio, Tonino, Anna. “Vogliamo dedicare questo spazio alla memoria dei nostri concittadini scomparsi – ha spiegato il Primo Cittadino – Penso alle vittime di un virus invisibile e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 31 gennaio 2021) E’ uno spazio alla memoria quello dedicato alledel covid dove condividere l’abbraccio della Città ai familiari delle persone scomparse, che possa trasmettere un messaggio di speranza per il futuro. ? Un luogo che emoziona, inaugurato questa mattina al Parco delle Rimembranze alla presenza del Sindaco Adriano Zuccalà, di una rappresentanza di Giunta, Consiglio comunale e Forze dell’ordine del territorio, e familiari delle. La giornata di oggi è dedicata a chi non c’è più. A Roberto, Maria, Adolfo, Giandonato, Lorenzo, Marina, Antonino, Ilario, Giuseppina, Luigi, Filomena, Angela, Bruno, Maria Grazia, Antonio, Armando, Mario, Alvaro, Claudio, Tonino, Anna. “Vogliamo dedicare questo spazio alla memoria dei nostri concittadini scomparsi – ha spiegato il Primo Cittadino – Penso alledi un virus invisibile e ...

