“Per Marta Russo non è stata fatta Giustizia” (Di domenica 31 gennaio 2021) “Sono sicurissima. Io nell’aula 6 non c’ero“. Questo aveva sostenuto per 34 giorni la testimone chiave di quell’omicidio. L’omicidio di Marta Russo, la giovanissima studentessa della Sapienza che il 9 maggio del 1997 era stata ferita a morte da un maledetto proiettile sparato per gioco o chissà per quale motivo da chissà chi. “Non c’ero in quell’aula” diceva Gabriella Alletto. Difendendo questa sua affermazione con coraggio e decisione anche difronte alla minaccia di arresto. E già perchè qualcuno l’aveva collocata dopo mille sbiaditi ricordi in quell’aula, l’aula della sala assistenti di Filosofia del Diritto. E dal davanzale di quell’aula, era stata estrapolata una minuscola particella di Bario e Antimonio, che un perito incaricato dal PM Carlo Lasperanza, il dottor Giacomo Falso , aveva dichiarato esser “residuo di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 31 gennaio 2021) “Sono sicurissima. Io nell’aula 6 non c’ero“. Questo aveva sostenuto per 34 giorni la testimone chiave di quell’omicidio. L’omicidio di, la giovanissima studentessa della Sapienza che il 9 maggio del 1997 eraferita a morte da un maledetto proiettile sparato per gioco o chissà per quale motivo da chissà chi. “Non c’ero in quell’aula” diceva Gabriella Alletto. Difendendo questa sua affermazione con coraggio e decisione anche difronte alla minaccia di arresto. E già perchè qualcuno l’aveva collocata dopo mille sbiaditi ricordi in quell’aula, l’aula della sala assistenti di Filosofia del Diritto. E dal davanzale di quell’aula, eraestrapolata una minuscola particella di Bario e Antimonio, che un perito incaricato dal PM Carlo Lasperanza, il dottor Giacomo Falso , aveva dichiarato esser “residuo di ...

chedisagio : So che non è l'ora dei nomi e prima va fatto un passaggio per il Conte Ter. Ma se dovesse naufragare, troverei poli… - yellowolf_ : oggi con l'umore 'perfetto' per farmi segnalare l'account da Miriana/Marta - Gianfroma : @marta_pellizzi @lapoelkann_ Marta, Lapo Elkann è un ragazzo dal cuore d’oro. Lo ammiro molto per quello che fa e che dice. - marta_nocera : Vi prego concentriamoci anche si questo aereo, credo che sarebbe bellissimo per Tommaso leggere questa frase #tzvip - CorriereCitta : “Per Marta Russo non è stata fatta Giustizia” -