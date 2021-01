Navalny arrestato, scattano le proteste in Russia: fermata la moglie Yulia (Di domenica 31 gennaio 2021) La polizia russa ha fermato la moglie di Aleksey Navalny, Yulia Navalnaya, mentre andava assieme a un gruppo di manifestanti verso il carcere di Matrosskaya Tishina di Mosca, dove è rinchiuso il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 31 gennaio 2021) La polizia russa ha fermato ladi AlekseyNavalnaya, mentre andava assieme a un gruppo di manifestanti verso il carcere di Matrosskaya Tishina di Mosca, dove è rinchiuso il ...

euronewsit : Centinaia di arresti a Mosca per le proteste a sostegno dell'oppositore Navalny. I manifestanti sono scesi in piazz… - robertosaviano : E la neve diventa protesta in #Russia. #Putin ha arrestato #Navalny e sta rastrellando chiunque protesti contro que… - martaottaviani : La polizia fa sapere di aver già arrestato 650 persone. E la manifestazione di Mosca e San Pietroburgo è appena ini…