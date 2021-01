Manuel Bortuzzo: "Voglio andare al Grande Fratello per far vedere come vive davvero un disabile" (Di domenica 31 gennaio 2021) “Voglio andare al Grande Fratello per far vedere come vive davvero un disabile”. Manuel Bortuzzo lancia il suo appello sulle pagine del Messaggero. Sono trascorsi quasi due anni da quella notte del 3 febbraio, quando la promessa del nuoto venne colpito alla schiena da due proiettili, che lo costrinsero sulla sedia a rotelle. ?È evidente, la gente non sa come avvicinarsi alla disabilità. C’è un imbarazzo che noi percepiamo al volo” dice al Messaggero. Da qui la volontà di partecipare al reality di Canale 5, cosicché “tutta l’Italia capirebbe cos’è davvero vivere ogni singolo giorno con la disabilità. Cosa vuol dire alzarsi, vestirsi, fare le cose ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 31 gennaio 2021) “alper farun”.lancia il suo appello sulle pagine del Messaggero. Sono trascorsi quasi due anni da quella notte del 3 febbraio, quando la promessa del nuoto venne colpito alla schiena da due proiettili, che lo costrinsero sulla sedia a rotelle. ?È evidente, la gente non saavvicinarsi alla disabilità. C’è un imbarazzo che noi percepiamo al volo” dice al Messaggero. Da qui la volontà di partecipare al reality di Canale 5, cosicché “tutta l’Italia capirebbe cos’ère ogni singolo giorno con la disabilità. Cosa vuol dire alzarsi, vestirsi, fare le cose ...

